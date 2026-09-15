Στη δημοσιότητα δόθηκε το ηχητικό με τους διαλόγους του διαιτητή Μάικλ Όλιβερ με την αίθουσα VAR στη φάση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ που έδωσε τη νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα επικράτησε με 1-0 στην έδρα της συμπολίτισσας χάρη σε ένα γκολ του Νορβηγού, το οποίο δεν θα έπρεπε να μετρήσει, όπως παραδέχθηκε στη συνέχεια ο αρχιδιαιτητής Χάουαρντ Γουέμπ.

Μπορεί ο Χάαλαντ να καλυπτόταν και να μην ήταν σε θέση οφσάιντ, ήταν όμως ο Έντσο Φερνάντες που έκανε κίνηση προς τη μπάλα. Στην αίθουσα VAR, όμως, δεν ασχολήθηκαν καθόλου με αυτόν, με τη θέση του και με το γεγονός ότι συμμετείχε στη φάση, δυσκολεύοντας την προσπάθεια του αμυντικού Λισάντρο Μαρτίνες, εστιάζοντας απλά στο γεγονός ότι δεν ήρθε σε επαφή με τη μπάλα.

««Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο είναι οφσάιντ. Ελέγχουμε την απόφαση για οφσάιντ στον Χάαλαντ», ακούγεται να λέει αρχικά ο διαιτητής Ματ Ντόναχιου που ήταν στην αίθουσα VAR και στη συνέχεια ενημερώνει τον Όλιβερ πως ο Νορβηγός είναι σε κανονική θέση: «Εντάξει, είναι σε κανονική θέση. Τώρα πρέπει να ελέγξουμε ολόκληρη την επιθετική φάση. Μάικλ, ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση, αλλά πρέπει να κάνω τον πλήρη έλεγχο. Περίμενε».

Αμέσως μετά, ακούγεται ο Ντόναχιου να λέει για τον Φερνάντες πως «δεν υπάρχει επαφή εκεί, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει επαφή. Δεν υπάρχει. Θέλω κάτι πιο κοντινό. Υπάρχει καθαρό κενό. Δεν την ακουμπάει εκεί, έτσι; Άλλη γωνία».

Αφού, λοιπόν, επιβεβαίωσε ότι ο Αργεντίνος δεν ακούμπησε τη μπάλα, λέει στον Όλιβερ πως το γκολ είναι κανονικό, χωρίς να έχει εστιάσει στο γεγονός πως ο Φερνάντες κάνει κίνηση προς τη μπάλα, άρα συμμετέχει στη φάση, εμποδίζοντας τον αμυντικό της Γιουνάιτεντ.

«Γκολ. Μάικλ, επιβεβαιώνω ότι πρέπει να αλλάξεις την απόφασή σου σε γκολ. Ο Χάαλαντ βρίσκεται σε κανονική θέση. Τελική απόφαση: Γκολ. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε», ακούγεται να λέει προς τον διαιτητή.