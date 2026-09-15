Η Κίνα παραμένει μια παγκόσμια υπερδύναμη, όμως οι εγχώριοι οικονομικοί δείκτες παρουσίασαν περαιτέρω επιδείνωση τον περασμένο μήνα.

Δημοσίευμα των FT έγραψε ότι οι λιανικές πωλήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσαν μείωση σε σχέση με την αύξηση 0,6% που καταγράφηκε τον Ιούλιο και υπολείπονται της μέσης πρόβλεψης για αύξηση 0,8%, την οποία είχαν διατυπώσει οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Bloomberg.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 7,2% κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επιδεινώνοντας την πτώση του 6,7% που είχε καταγραφεί έως τον Ιούλιο. Παράλληλα, υπολείπονται ελαφρώς των μέσων προσδοκιών των αναλυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε -7,1%.

Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την αύξηση 4,5% που καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς και τις μέσες προσδοκίες των αναλυτών για 4,8%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ταχεία ανάπτυξη του εξαγωγικού μηχανισμού της Κίνας τους τελευταίους μήνες.

Η επιβράδυνση των εγχώριων οικονομικών δεικτών στα μέσα του τρέχοντος έτους ανάγκασε το Πεκίνο να δηλώσει ότι θα επιταχύνει τις δημόσιες δαπάνες.

Τον Ιούλιο, η Κίνα ανακοίνωσε οικονομική ανάπτυξη 4,3% για το δεύτερο τρίμηνο, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η αδύναμη καταναλωτική ζήτηση και η πτώση των επενδύσεων επηρέασαν αρνητικά το κλίμα.

Ένα μεγάλο μέρος της επιβράδυνσης οφείλεται στην πενταετή ύφεση στον τομέα των ακινήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS), οι τιμές των καινούργιων κατοικιών σε 70 πόλεις σημείωσαν πτώση 0,17% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν είχαν καταγράψει πτώση 0,18%. Οι τιμές των μεταχειρισμένων κατοικιών σημείωσαν πτώση 0,31%, έναντι 0,29% τον προηγούμενο μήνα.