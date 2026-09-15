Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, καθώς βρίσκεται μεταξύ των ποδοσφαιριστών που κλήθηκαν για τις αναμετρήσεις που θα δώσει η «αλμπισελέστε» στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας (AFA), Κλαούντιο Τάπια, γνωστοποίησε την Τρίτη (15/9) ότι ο 39χρονος αρχηγός θα δώσει το «παρών» στο φιλικό απέναντι στο Μπενίν, στις 6 Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο «Monumental» του Μπουένος Άιρες και έχει προγραμματιστεί ως το τελευταίο παιχνίδι του Μέσι με το εθνόσημο.

«Καλέσαμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον αρχηγό μας Λιονέλ Αντρές Μέσι, ώστε να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου, εδώ στην Αργεντινή», ανέφερε ο Τάπια σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελευταία παράσταση μπροστά στους Αργεντινούς φιλάθλους

Λίγο αργότερα, η AFA δημοσιοποίησε την αποστολή των 28 παικτών που επέλεξε για τις τρεις προσεχείς αναμετρήσεις. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βολιβία στις 30 Σεπτεμβρίου στην Κόρδοβα και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου και το Μπενίν τρεις ημέρες αργότερα στο Μπουένος Άιρες.

Ο Μέσι είχε γνωστοποιήσει στις 31 Αυγούστου ότι αποχωρεί από την εθνική ομάδα, μετά την ήττα με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η ανακοίνωσή του είχε έρθει λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία επέλεξε το παιχνίδι της 6ης Οκτωβρίου για να τιμήσει τον επί σειρά ετών αρχηγό της Αργεντινής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει την εθνική μπροστά σε περίπου 85.000 θεατές στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ.

Οι αριθμοί μιας ιστορικής πορείας

Ο Μέσι έχει καταγράψει 207 εμφανίσεις με την Αργεντινή, πετυχαίνοντας 125 τέρματα. Στην τελευταία παρουσία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2026, βρήκε δίχτυα οκτώ φορές, έχοντας μεταξύ άλλων σημειώσει χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία.

Σημείο αναφοράς της πολυετούς διαδρομής του με την «αλμπισελέστε» παραμένει η κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, όταν η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 3-3 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης.