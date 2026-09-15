Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην περιοχή κοντά στις εγκαταστάσεις των πρώην ΤΕΙ.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 21:00 στην οδό Αθηνών, στην έξοδο της πόλης με κατεύθυνση προς Κόμμα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, τα δύο ΙΧ βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ισχυρότατη μετωπική πρόσκρουση.

Στο Renault επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι με το μικρό παιδί τους, που ευτυχώς ήταν σωστά ασφαλισμένο στο κάθισμά του και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Στο άλλο αυτοκίνητο ένα παλιό Nissan ήταν μόνο ο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά, και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του EKAB στο νοσοκομείο Λαμίας.

Στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας διακομίστηκε και η τριμελής οικογένεια που επέβαινε στο Renault, με την μητέρα να έχει χτυπήσει περισσότερο, ενώ σε πολύ καλύτερη κατάσταση ήταν ο πατέρας και το μικρό αγοράκι τους.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η μετωπική σύγκρουση, ενώ για αρκετή ώρα η κυκλοφορίας των οχημάτων στο σημείο γινόταν με δυσκολία, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από το οδόστρωμα.