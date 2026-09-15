Ένταση επικράτησε στο Βουκουρέστι, όπου η μεγάλη κινητοποίηση Ρουμάνων αγροτών εξελίχθηκε σε επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Περίπου 2.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, διαμαρτυρόμενοι για τους περιορισμούς στις εξαγωγές ζώντων αιγοπροβάτων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR).

Η κατάσταση ξέφυγε όταν μέρος των διαδηλωτών πέταξε προστατευτικά κιγκλιδώματα προς την πλευρά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές πραγματοποιήθηκαν 26 προσαγωγές.

Από τα επεισόδια αναφέρθηκαν συνολικά 24 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και οκτώ αστυνομικοί. Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Η ρουμανική κυβέρνηση καταδίκασε τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για «θλιβερές βιαιοπραγίες» και καλώντας σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Η οικονομική πίεση και η πολιτική κρίση

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής στη Ρουμανία, με την κοινωνική δυσαρέσκεια να αυξάνεται λόγω της οικονομικής πίεσης και του υψηλού πληθωρισμού.

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ακύρωσης των προεδρικών εκλογών του 2024, μετά τις καταγγελίες για ρωσική παρέμβαση, εξέλιξη που ενίσχυσε τη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και έδωσε ώθηση σε εθνικιστικές δυνάμεις.

Στη σημερινή διαδήλωση συμμετείχαν, εκτός από αγρότες και κτηνοτρόφους, και υποστηρικτές της ακροδεξιάς, με αρκετούς διαδηλωτές να φωνάζουν το όνομα του Καλίν Τζορτζέσκου, μιας από τις πιο προβεβλημένες μορφές της ρουμανικής εθνικιστικής σκηνής.