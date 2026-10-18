Με ανάρτησή του στα social media ο Βίκος Ιωαννίνων σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό που ενόχλησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την εκτός έδρας νίκη με 79-68 και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο προπονητής τους δεν έκρυψε την ενόχλησή του, όταν δημοσιογράφοι άνοιξαν την πόρτα και μπήκαν στην αίθουσα ενώ ο ίδιος είχε αρχίσει να μιλάει.

«Τώρα ήρθαν; Ρε παιδιά μην ανοίγετε τώρα, αφού μιλάω. Γιατί ανοίγετε τώρα;», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και όταν οι δημοσιογράφοι τού ζήτησαν συγγνώμη, συνέχισε: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς».

Σκηνικό που δεν άφησε ασχολίαστο η ομάδα των Ιωαννίνων, η οποία σε ανάρτησή της στα social media έβαλε φωτογραφία του Μπαρτζώκα με το νερό «Βίκος» μπροστά του, γράφοντας: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι».