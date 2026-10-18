Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε, με εξαίρεση φυσικά τους τραυματισμούς των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς είχε προηγηθεί αυτή επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο Europa Conference League, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τον Δανό προπονητή να λέει τα εξής στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του παιχνιδιού με την ομάδα της Αρκαδίας.

Για την αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Επιστρέψαμε στον δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Κάναμε δύο νίκες. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί κυρίως στο πως παίξαμε την μπάλα χαμηλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν είμαι ικανοποιημένος για το πρώτο μισάωρο γιατί ήμασταν πολύ αργοί στο μυαλό μας και αυτά που θέλαμε να κάνουμε, αλλά σε γενικές γραμμές τα πήγαμε καλά».

Για τους τραυματισμούς των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς: «Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι πολύ στενάχωρο. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Αυτό που περιμένουμε είναι οι ιατρικές εξετάσεις, για να δούμε πόσο καιρό θα λείψουν. Ωστόσο, τόσο εγώ όσο και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές να καλύψουν το κενό τους».

Για το αν η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι κοντά σε αυτό που θέλει: «Αρχίζουμε να δείχνουμε καλή εικόνα με την μπάλα. Είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, οπότε τα πράγματα δείχνουν καλά για εμάς».