Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε θέαμα στους οπαδούς του συντρίβοντας με 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης έχοντας πέντε διαφορετικούς σκόρερ και συνεχίζει στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να ξεσπάσουν μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη την περασμένη Κυριακή και αφού δεν το έκαναν κόντρα στη Μπόρατς στο Europa Conference League, το έκαναν κόντρα στην ομάδα της Αρκαδίας, η οποία παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε δύο φάσεις στο πρώτο 10λεπτο με τον Κάνγκουα, κινδύνεψε να μείνει πίσω στο σκορ στο 16′ καθώς ο Μέντεθ έχασε πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους μετά την πάσα του Μπαρτόλο που τον έβγαλε σε θέση βολής και τρία λεπτά μετά το ΟΑΚΑ πάγωσε λόγω του μυικού τραυματισμού του Ουναΐ, τη θέση του οποίου πήρε ο Τεττέη.

Λίγα λεπτά μετά πάντως, στο 27′, η ανησυχία έδωσε τη θέση της στους πανηγυρισμούς, καθώς ο Ντε Φράι με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Κάνγκουα, έκανε το 1-0. Και μέχρι να προλάβει ο Αστέρας να ανασυνταχθεί, ήρθε στο 31′ το 2-0 με το σουτ του Λούζα, στον οποίο έστρωσε τη μπάλα ο Ντέσερς μετά το γέμισμα του Σαλάχ-Εντίν.

Το «τριφύλλι» είχε τον απόλυτο έλεγχο και δημιούργησε ευκαιρίες τόσο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όσο και στο ξεκίνημα του δεύτερου, δεν αξιοποίησε καμία όμως και στο 60′ η ομάδα της Τρίπολης μείωσε σε 2-1 με τον Παπακανέλλο που πήρε τη μπάλα λίγο μετά το κέντρο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και τελείωσε ωραία τη φάση.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού, όμως, ήταν τέλεια, καθώς στο 62′ ο Λούζα πέρασε ωραία μπαλιά για τον Ντέσερς και αυτός τα έκανε όλα σωστά και έγραψε το 3-1. Οι «πράσινοι» ήταν σίγουροι, πλέον, για τη νίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν. Αντιθέτως, συνέχισαν να επιτίθενται και σκόραραν άλλες δύο φορές.

Στο 72′ ο Καλάμπρια με ωραίο σουτ βρήκε δίχτυα ανεβάζοντας το σκορ στο 4-1 και στο 84′ η ωραία ομαδική προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Τεττέη για το 5-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα (68′ Ραστόντερ), Ουναΐ (19′ Τεττέη), Λιβάι Γκαρσία (46′ Ταμπόρδα), Αντίνο (77′ Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (68′ Τσιριβέγια).

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (71′ Ορόσκο), Κώτσιρας, Μέντεθ, Τσίκο (61′ Μπουζούκης), Γκονζάλεθ (61′ Κουρμπέλης), Κέτου (46′ Παπακανέλλος), Μπαρτόλο, Μακέντα.