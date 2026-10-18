Στην Κέρκυρα βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία επισκέπτεται συχνά το νησί τους τελευταίους μήνες, καθώς εκεί ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Η παρουσιάστρια του MEGA ταξίδεψε στο νησί των Φαιάκων για να βρεθεί στα εγκαίνια του νέου καταστήματος εστίασης του αγαπημένου της. Το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, το tlife.gr δημοσίευσε αποκλειστικές φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό του συντρόφου της.

Το πρωινό στην Κέρκυρα και το βίντεο στο Instagram

Την Κυριακή, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από το πρωινό που απόλαυσε μαζί με τον Στέφανο Νεδέλκο και την παρέα τους στο νέο του κατάστημα.

Στο βίντεο που ανάρτησε σε story στο Instagram, ένας σεφ ετοιμάζει κρέπες σε ανοιχτή κουζίνα, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν τη διαδικασία.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα casual σύνολο, φορώντας ροζ μπλούζα και μπλε παντελόνι. Δίπλα της καθόταν ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος φορούσε σκουρόχρωμο T-shirt, μπεζ τζάκετ και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Οι κοινές εμφανίσεις και το ταξίδι στους Παξούς

Η νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των πρώτων κοινών φωτογραφιών τους από ταξίδι που πραγματοποίησαν στους Παξούς.