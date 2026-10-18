Μπαράζ νέων ξενοδοχειακών επενδύσεων αλλά και παρεμβάσεις αναβάθμισης προωθούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από την Καλλιθέα και τη Βυτίνα έως τη Νάξο, τα Σύβοτα, τη Γεωργιούπολη, το Πήλιο και τη Ρόδο. Τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης, από προεγκρίσεις έως πλήρεις οικοδομικές άδειες, και αφορούν τόσο νέες μονάδες όσο και μετατροπές ή επεκτάσεις υφιστάμενων καταλυμάτων.

Νέο 3άστερο στην Καλλιθέα

Στην Καλλιθέα, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου εξέδωσε οικοδομική άδεια για την ανέγερση νέου τουριστικού καταλύματος τριών αστέρων στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη 4.

Φορείς του έργου εμφανίζονται η NOVA CONSTRUCTIONS SA, με ποσοστό 99%, και η MONRA BOUTIQUE RESORTS, με ποσοστό 1%. Το νέο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο 696,62 τ.μ. και θα περιλαμβάνει υπόγειους χώρους, φυτεμένο δώμα με πέργκολα και τις προβλεπόμενες εργασίες κοπής δέντρων.

Η συνολική κάλυψη ανέρχεται σε 341,88 τ.μ., η δόμηση σε 1.658,03 τ.μ. και ο υπέργειος όγκος σε 7.175,23 κυβικά μέτρα. Το κτίριο θα αναπτύσσεται σε οκτώ ορόφους, με μέγιστο ύψος 24,80 μέτρα, ενώ προβλέπονται και εννέα θέσεις στάθμευσης.

Στη Βυτίνα νέο κατάλυμα τεσσάρων αστέρων

Στην Αρκαδία, η Υπηρεσία Δόμησης Γορτυνίας χορήγησε προέγκριση οικοδομικής άδειας για νέα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων στη Βυτίνα.

Η πράξη δεν αποτελεί ακόμη τελική οικοδομική άδεια. Ιδιοκτήτρια του ακινήτου και φορέας της επένδυσης είναι η PROFASIS Α.Ε., ενώ το συγκρότημα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οικόπεδο 13.330 τ.μ.

Η εγκεκριμένη κάλυψη ανέρχεται σε 1.426,25 τ.μ. και η προβλεπόμενη δόμηση σε 2.129,96 τ.μ. Ο συνολικός υπέργειος όγκος υπολογίζεται σε 10.649,80 κυβικά μέτρα. Τα κτίρια θα αναπτύσσονται σε έως δύο ορόφους, με μέγιστο ύψος 9,45 μέτρα.

Αναβάθμιση σε πέντε αστέρια στη Νάξο

Στη Νάξο, προχωρά η διαδικασία για τη μετατροπή υφιστάμενου τουριστικού καταλύματος σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Η Υπηρεσία Δόμησης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χορήγησε προέγκριση αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας για ακίνητο στη θέση Ποταμίδες, εκτός σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Δαμαριώνα.

Η αναθεώρηση προβλέπει αλλαγή χρήσης από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα σε διώροφο ξενοδοχείο κλασικού τύπου πέντε αστέρων. Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται επίσης υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές.

Μισθώτρια και φορέας του έργου είναι η SYNAPSE HOSPITALITY Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η επένδυση αναπτύσσεται σε γήπεδο 19.487,57 τ.μ., με κάλυψη 1.606,42 τ.μ., δόμηση 2.024,25 τ.μ. και υπέργειο όγκο 7.880,16 κυβικά μέτρα. Προβλέπονται δύο όροφοι, μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και 12 θέσεις στάθμευσης. Στην προέγκριση δεν αναφέρεται αριθμός δωματίων ή κλινών.

Νέα μονάδα τεσσάρων αστέρων στα Σύβοτα

Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας εκδόθηκε πλήρης οικοδομική άδεια για νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο αγρόκτημα Συβότων, σε ακίνητο επί ανώνυμης οδού.

Ιδιοκτήτρια και φορέας της επένδυσης είναι η BIANCA SIVOTA. Το νέο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 754.408 τ.μ., με εγκεκριμένη κάλυψη 872,50 τ.μ., συνολική δόμηση 1.081,07 τ.μ. και υπέργειο όγκο 3.987,93 κυβικά μέτρα.

Η μονάδα θα περιλαμβάνει υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις, ισόγειο και πρώτο όροφο με χώρους προσωρινής διαμονής. Το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7,5 μέτρα, ενώ προβλέπονται εννέα θέσεις στάθμευσης.

Για το έργο έχουν προηγηθεί εγκρίσεις από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Θεσπρωτίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, με την έκδοση της άδειας να επιτρέπει πλέον την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Επέκταση και αναβάθμιση στη Γεωργιούπολη

Στη Γεωργιούπολη Χανίων, η Υπηρεσία Δόμησης εξέδωσε πλήρη οικοδομική άδεια για την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου τριών αστέρων.

Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο 3.140,67 τ.μ. και ιδιοκτήτρια του ακινήτου είναι η KOLLOSSOS A.E., ενώ ως μισθώτρια εμφανίζεται η ADINIA MANAGEMENT LIMITED.

Το έργο περιλαμβάνει νομιμοποίηση τμημάτων, προσθήκες κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος, καθώς και νέες κολυμβητικές δεξαμενές. Η νέα προσθήκη αντιστοιχεί σε κάλυψη 118,66 τ.μ. και δόμηση 434,10 τ.μ., ενώ η νομιμοποιούμενη δόμηση ανέρχεται σε 794,30 τ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η συνολική κάλυψη θα φτάνει τα 1.385,36 τ.μ. και η δόμηση τα 2.510,68 τ.μ., με μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα.

Αλλαγή χρήσης ιστορικού κτιρίου στο Πήλιο

Στο Νεοχώρι Πηλίου προχωρά η μετατροπή υφιστάμενου τριώροφου κτίσματος, κατασκευασμένου πριν από το 1955, σε ξενοδοχείο τριών αστέρων.

Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας προβλέπει αλλαγή χρήσης, νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και εργασίες αποπεράτωσης και επισκευής. Ιδιοκτήτης του έργου αναφέρεται ο Χρήστος Παπαϊωάννου.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 485,70 τ.μ., με συνολική κάλυψη μετά τη νομιμοποίηση 224,32 τ.μ. και δόμηση 387,25 τ.μ. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, με μέγιστο ύψος 10,80 μέτρα.

Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας στην Ιξιά

Στη Ρόδο, σε φάση ανακαίνισης και αναβάθμισης εισέρχεται υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ιξιά, μετά την προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ιδιοκτήτρια του ακινήτου εμφανίζεται η Miramare PropcoΜονοπρόσωπη Α.Ε. Το έργο περιλαμβάνει νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκη περγκολών και στεγάστρων, αλλαγές στις όψεις των κτιρίων και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Η μονάδα αναπτύσσεται σε γήπεδο 52.377,89 τ.μ., με υφιστάμενη κάλυψη 12.342,37 τ.μ., συνολική δόμηση 12.909,29 τ.μ. και υπέργειο όγκο 51.097,55 κυβικά μέτρα. Το συγκρότημα φτάνει έως δύο υπέργειους ορόφους και διαθέτει 33 θέσεις στάθμευσης.