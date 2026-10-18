Λίγο απόγευμα Κυριακής 18 Οκτωβρίου, αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό 30 μέτρων στην περιοχή Πεθαμένος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων Εύβοιας.

Στο αμάξι επέβαιναν τρία άτομα, ένας 75χρονος, μια 65χρονη και ένα παιδί 19 μηνών. Ο άνδρας κατάφερε να βγει και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ εγκλωβισμένοι παρέμειναν η γυναίκα και το παιδί στο αμάξι που είχε τουμπάρει.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr στο σημείο του τροχαίου, έσπευσε η πυροσβεστική που μετά από επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει τους τραυματίες, ενώ πρώτες βοήθειες έδωσε και ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.