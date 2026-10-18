Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες της 16-10-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Μοσχάτου, 22χρονος, κατηγορούμενος για κλοπή και απείθεια.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφορικά με εν εξελίξει διάρρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μοσχάτου.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος, στη θέα τους, επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, λίγο μετά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν πέντε ρολόγια που μόλις είχε αφαιρέσει από το εν λόγω διαμέρισμα, καθώς και διαρρηκτικό εργαλείο.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.