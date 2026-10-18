Νέα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μιλάνο, όπου εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στους γύρω δρόμους, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε καταστήματα και συγκρουόμενοι με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση επανήλθε στην ιταλική πόλη μόλις μία ημέρα μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από συγκρούσεις, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

Επεισόδια στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκεντρωμένοι αρχικά σχημάτισαν μικρές ομάδες, αποτελούμενες από 10 έως 20 άτομα, στην πλατεία Ντουόμο. Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, όπου προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις.

Italy like France. Total chaos in Italy: Milan live, now, more looting, devastation and violence. https://t.co/dr7K73ALpz — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 18, 2026

Στη Via Torino, έναν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Μιλάνου, νεαροί άρχισαν να προκαλούν φθορές σε καταστήματα, πετώντας τραπέζια και καρέκλες από κοντινές επιχειρήσεις εστίασης.

Milan now Chaos Riots Fires No sign of police https://t.co/SWy8nlEfgJ https://t.co/maUS3etm3y — Debi Evans (@DebiEvansMatron) October 18, 2026

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους. Παράλληλα, κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Piazza del Duomo, Milan https://t.co/rGnZw1pYjy — Claude Weill (@WeillClaude) October 18, 2026

Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν όταν ομάδες νεαρών εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ της ίδιας περιοχής. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο εσωτερικό του καταστήματος προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

#MIlano #Milan Come fate a difendere ciò? Questi sono marocchini al 90%, voi siete imbecilli al 100% #Italia #Mattarella #Sinistra "#Proteste" #Conte #Sala #Schlein #Renzi https://t.co/Bbr8oO5hoQ — Snoozer 🪽 (@SnoozerIIVMMXIV) October 18, 2026

Ισχυρή αστυνομική παρουσία – Τουλάχιστον 50 προσαγωγές

Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino, με στόχο τον περιορισμό των επεισοδίων και την αποκατάσταση της τάξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 άτομα προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου. Μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται και ανήλικοι.

Ανησυχία μετά τις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Τα νέα περιστατικά εντείνουν την ανησυχία στην πόλη, καθώς σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα μετά τις συγκρούσεις που συνόδευσαν τις κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας και της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Οι διαδοχικές εντάσεις, οι ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και οι προσαγωγές έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στο κέντρο του Μιλάνου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση.