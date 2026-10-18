Ο Ολυμπιακός συνέχισε τις νίκες με το 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε ότι η ομάδα του ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία από τις νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και από το Αγρίνιο και παρέμειναν στο -2 από την κορυφή, με τον Ισπανό προπονητή να αναφέρεται σε αυτά που του άρεσαν αλλά και σε αυτά που δεν του άρεσαν από την ομάδα του.

«Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ήταν κρίμα που κάναμε δύο λάθη και τους επιτρέψαμε να μας απειλήσουν. Δώσαμε πολύ χώρο στο πρώτο μέρος, προηγηθήκαμε, αλλά θεωρώ ότι μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ», είπε αρχικά ο Αλγκουαθίλ και συνέχισε.

«Σε τέτοια παιχνίδια είναι λογικό πως θα υπάρξουν οι στιγμές που θα υποφέρεις, αλλά με τις αλλαγές βελτιωθήκαμε. Θεωρώ ότι και οι παίκτες που ξεκίνησαν και αυτοί που μπήκαν βοήθησαν για να κερδίσουμε το παιχνίδι».