Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας, με φόντο τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (GSI), υπογραμμίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Με τη φράση «αν χρειαστεί, η Ελλάδα θα πει και πάλι το μεγάλο ΟΧΙ», ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την απόλυτη αποφασιστικότητα της Αθήνας. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μέσα σε ένα σκηνικό αυξημένης ρητορικής έντασης στα ελληνοτουρκικά.

«Τη δύναμη αυτή τη γνωρίζουν οι φίλοι μας, κι ας τη θυμούνται εκείνοι που την επιβουλεύονται. Γιατί αν χρειαστεί, τότε να είστε βέβαιοι ότι πάλι ο Ελληνισμός ολόκληρος θα πει το μεγάλο “Όχι”», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 82 χρόνια από τα Ελευθέρια της Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τον Σύλλογο Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου.

Η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το καλώδιο, από το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας Nexans στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, έχει προκαλέσει την έντονη και νευρική αντίδραση της Άγκυρας. Η Αθήνα, ωστόσο, διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι θα ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι δεν απαιτείται άδεια από κανέναν.

«Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος, με μια οικονομία που είναι πάλι δυνατή, με μια άμυνα που έχει θωρακιστεί, με μια διπλωματία που είναι στο ισχυρότερο σημείο από ποτέ, με όλον τον κόσμο να σέβεται την Ελλάδα και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς να γνωρίζουν τι σημαίνει Ελλάδα», συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής στέλνει και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης. Μιλώντας στην εφημερίδα «Το Βήμα», αναφέρεται στη νέα, σύγχρονη φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων, με αιχμή την καινοτομία και την ταχεία κινητικότητα.

«Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες απορρέουν από τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων: ταχύτητα και τεράστιος όγκος πληροφοριών, ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα σε όλο το στρατηγικό βάθος», υπογράμμισε ο στρατηγός Χούπης.

Τη Δευτέρα 19/10/2026, ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή για όλα τα τρέχοντα αμυντικά και εξοπλιστικά θέματα της χώρας.