Την κατάκτηση του Σούπερ Καπ στο βόλεϊ για τρίτη φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε εύκολα με 3-0 σετ τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Οι «πράσινοι» ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, καθώς κυριάρχησε απόλυτα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-21 και από εκεί και πέρα με 25-15 έκανε το 2-0 και ξανά με 25-15 έκανε και το 3-0, με τον Φλοίσβο να μην μπορεί να αντιδράσει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

Έτσι, το Σούπερ Καπ κατέληξε στο «τριφύλλι» που είχε κάνει το νταμπλ την περασμένη σεζόν και θέλει να πρωταγωνιστήσει και στη φετινή, κατακτώντας όλους τους τίτλους στην Ελλάδα.

Τα σετ: 25-21, 25-15, 25-15