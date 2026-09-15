Η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο γραφείο του 32ου ανακριτή φορώντας χειροπέδες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι κατέθεσαν πολυσέλιδα υπομνήματα στα οποία δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, την περασμένη Τετάρτη.

Τον κύκλο των απολογιών άνοιξε η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή δίνοντας εξηγήσεις για περίπου 8 ώρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο τραγουδιστής θα έφευγε από τη ζωή.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπραξε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά δεν τα κατάφερε. Η γιατρός επέμεινε πως η λειτουργία του ιατρείου και του μηχανήματος ήταν νόμιμη.

Τη σκυτάλη πήρε λίγο πριν τις 10 το βράδυ ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της. Και οι δύο φέρονται να αρνούνται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, που τους αποδίδεται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν κινήθηκαν με δόλο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή τους ή όχι.