Τέσσερις άνθρωποι έχουν πλέον χάσει τη ζωή τους στην Πενσιλβάνια εξαιτίας περιστατικών που σχετίζονται με την ιλαρά, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν την Τρίτη ακόμη δύο θανάτους. Η έξαρση της νόσου έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις για τα δεδομένα των τελευταίων 35 ετών στις ΗΠΑ.

Υπέκυψαν και στις τέσσερις περιπτώσεις ανεμβολίαστοι άνθρωποι, διευκρίνισε το πολιτειακό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις ιατροδικαστών στην πολιτεία, πέθαναν δυο ανεμβολίαστα βρέφη, πρόσωπο 18 ετών και μια κάτοικος 40 ετών.

Οι νέοι θάνατοι προστίθενται σε άλλους τρεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο παιδιών, που καταμετρώνται στις ΗΠΑ από το 2025, όταν εκδηλώθηκε η τρέχουσα επιδημία.

Σύγκρουση Σαπίρο – Κένεντι για τους θανάτους

Τροφοδοτούν σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον δημοκρατικό κυβερνήτη στην Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο και τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, γνωστό αμφισβητία των εμβολίων.

Ο κ. Σαπίρο τον κατηγόρησε χθες μέσω X ότι τροφοδοτεί τις αδικαιολόγητες ανησυχίες για το εμβόλιο και κάνει τους θανάτους αόρατους.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο υπουργός διέταξε την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ να μην «καταμετρήσει» τους τέσσερις θανάτους στην πολιτεία του, διότι «μάλλον δεν ταιριάζουν με την ψευδή ρητορική του».

Today, the Pennsylvania Department of Health confirmed two more measles-associated deaths after local coroners reported these individuals died from complications associated with measles. That’s four total measles-associated deaths in our Commonwealth and the first Pennsylvania has seen in 35 years. These are tragedies, and four families are grieving. Pennsylvania is experiencing the worst measles outbreak in the country. To date, we have 693 recorded cases of measles in 38 of our 67 counties. This disease was declared eliminated in the United States in 2000 — yet decades later, we are seeing it surge due to lower vaccination rates. This serious situation continues to be made worse by RFK Jr. playing games with public health and safety. It’s long past time for @SecKennedy to stop stoking vaccine skepticism and misinformation and compromising the serious mission of the nation’s public health agencies. It is also deeply concerning to learn that the Secretary personally intervened in an otherwise administrative process to direct the CDC to not report these Pennsylvania deaths, presumably because it doesn’t fit his phony narrative. Measles is preventable. I continue to urge all Pennsylvanians to speak with your trusted health care provider and get the best possible information to protect yourself and your family against this deadly disease. — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 15, 2026

Κατηγορίες τις οποίες αντικρούει ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, ο οποίος καταγγέλλει από τη δική του πλευρά «πολιτικοποίηση» των θανάτων αυτών, για κάποιους από τους οποίους αμφισβητεί ότι οφείλονταν στην ιλαρά.

Πάνω από 3.290 κρούσματα από την αρχή του 2026

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφτεί πάνω από 3.290 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους σχεδόν 700 στην Πενσιλβάνια.

Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς από το 1991.

Η ιλαρά προκαλεί συμπτώματα όπως εκδήλωση υψηλού πυρετου, αναπνευστικών δυσχερειών και εξανθημάτων, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή στον εγκέφαλο, με επικίνδυνες συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Η ασθένεια είχε κηρυχτεί εξαλειφθείσα στη χώρα τα χρόνια του 2000, χάρη στον εμβολιασμό, αλλά κάνει δυναμική επιστροφή τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης του ποσοστού του εμβολιασμού και της αυξανόμενης δυσπιστίας μερίδας του πληθυσμού έναντι των υγειονομικών αρχών.

Μολονότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί μπορούν, σε μεγάλο μέρος της χώρας, να παρακάμπτουν τον κανόνα επικαλούμενοι θρησκευτικούς, κι ακόμη και φιλοσοφικούς, λόγους.

Οι επικλήσεις μη ιατρικών λόγων για την αποφυγή εμβολιασμών αυξήθηκαν αλματωδώς μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού και την έκρηξη της παραπληροφόρησης γύρω από τα εμβόλια.

Προτού δημιουργηθεί εμβόλιο, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει σήμερα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές σε όλο τον κόσμο σε ετήσια βάση.