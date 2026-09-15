Ώρες αγωνίας εξελίσσονται στην Κεφαλονιά για τον εντοπισμό ενός 45χρονου αγνοούμενου, υπηκόου Ρουμανίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν όταν το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού.



Στο σκάφος επέβαινε και ένας 26χρονος, ο οποίος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς περισυνελέγη άμεσα από διερχόμενο σκάφος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.



Στο σημείο έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού.

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Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ιδιώτης δύτης, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που σαρώνει την περιοχή από αέρος, σύμφωνα με το Kefaloniafocus.com



Οι δυνάμεις διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο στη θαλάσσια περιοχή για να εντοπίσουν τον 45χρονο, ενώ το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης παραμένει ενεργοποιημένο.