Ο Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα προς τους φιλάθλους του ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (16/9) με τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το κλίμα στο Καραϊσκάκη δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ πριν λίγες μέρες και ενόψει της αναμέτρησης με τους Πολωνούς οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το μήνυμά τους.

Η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι η εξής…

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φίλαθλοί μας είναι αποδεκτές και οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα, επίσης.

102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό.

Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέμματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας.

Είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο δωδέκατος παίκτης. Όταν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας χρειάζεται οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί.

Σίγουρα κάποιος άλλος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα θέλει να βρεθεί στη θέση του! Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον δαφνοστεφανωμένο έφηβο.

Τον τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διoρθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία (ξανά στην Ευρώπη).

Αυτά που έχει πετύχει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας τα τελευταία 30 χρόνια, με ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό στους νέους, 23 στα 30 Πρωταθλήματα, κύπελλα και σούπερ καπ, συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να τα ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες εκατό ζωές τους.

Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πεπρωμένο μας. Στα τρόπαια, στους θριάμβους, στη δόξα.

ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΘΡΥΛΟ!».