Νέο δικαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά κτίρια της Ουάσιγκτον.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε για ακόμη μία φορά την τοποθέτηση πινακίδας με το όνομα του Αμερικανού προέδρου στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, μπλοκάροντας ένα σχέδιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ εξέδωσε εντολή με την οποία απαγορεύει την προσθήκη της επιγραφής:

«Ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ», ενώ παράλληλα σταματά και την προσπάθεια μετονομασίας του χώρου μπροστά από το κτίριο σε: «Πλατεία προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

«Χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου»

Στην απόφασή του ο δικαστής ήταν ξεκάθαρος, σημειώνοντας πως το Κέντρο Κένεντι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση αναμνηστικών πινακίδων προς τιμήν του Τραμπ ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.

«Για να το θέσουμε απλά, οι εναγόμενοι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αναμνηστικές πλάκες για τον πρόεδρο Τραμπ ή για οποιονδήποτε άλλον ή οτιδήποτε άλλο στο Κέντρο Κένεντι, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τη μάχη της πινακίδας στη μάχη για την επιβίωση του Κέντρου

Η διαμάχη όμως δεν αφορά μόνο το όνομα.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πρόσωπα που έχει διορίσει ο Τραμπ, αποφάσισε να προχωρήσει σε κλείσιμο του κεντρικού κτιρίου για μεγάλη ανακαίνιση.

Σύμφωνα με το Axios, το σχέδιο προβλέπει εργασίες μεγάλης κλίμακας, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει προβλήματα στις υποδομές του, με παρεμβάσεις σε αίθουσες, κοινόχρηστους χώρους και βασικά συστήματα λειτουργίας.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η ανακαίνιση είναι απαραίτητη για να σωθεί το ιστορικό πολιτιστικό ίδρυμα, ενώ οι επικριτές του Τραμπ θεωρούν ότι η υπόθεση έχει μετατραπεί σε προσπάθεια πολιτικής επιβολής πάνω σε έναν χώρο που δημιουργήθηκε ως μνημείο για τον Τζον Φ. Κένεντι.

Ο Τραμπ λέει ότι «σώζει» το κτίριο

Η πλευρά του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζει ότι χωρίς τη δική του παρέμβαση το Κέντρο θα αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα.

Το συμβούλιο είχε υποστηρίξει ότι η αναγνώριση της συμβολής του Τραμπ ήταν απαραίτητη για την εξασφάλιση της υποστήριξής του στην ανακαίνιση.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η αλλαγή της ταυτότητας του χώρου δεν μπορεί να γίνει μονομερώς.

Ένα κτίριο με ιστορία δεκαετιών

Το Κέντρο Κένεντι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα των ΗΠΑ και εγκαινιάστηκε ως εθνικό μνημείο προς τιμήν του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Στις αίθουσές του έχουν φιλοξενηθεί κορυφαίες παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις με διεθνή ακτινοβολία.

Η προσπάθεια του Τραμπ να συνδέσει το όνομά του με το κτίριο έχει προκαλέσει μια από τις πιο έντονες πολιτιστικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια.