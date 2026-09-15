Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε δρόμο του Μπέρμιγχαμ, όταν μία 32χρονη μεθυσμένη οδηγός έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε άλλο αυτοκίνητο και το Volkswagen Golf που οδηγούσε ανατράπηκε.

Η ανατροπή λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία για έναν περαστικό, ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος και το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο πέρασε μόλις λίγα εκατοστά από το κεφάλι του.

Για καλή του τύχη, δεν τραυματίστηκε.

Είχε προηγηθεί καβγάς σε παμπ

Η οδηγός, η Σάρον Γκαλ, 32 ετών, από το Νόρθφιλντ του Μπέρμιγχαμ, βρισκόταν λίγο νωρίτερα σε παμπ, όπου είχε εμπλακεί σε καβγά και της ζητήθηκε να αποχωρήσει.

Στη συνέχεια μπήκε στο κόκκινο Volkswagen Golf και έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα. Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με άλλο όχημα και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανατράπηκε.

Η δραματική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο περαστικός να πέφτει στο έδαφος την ώρα που το αυτοκίνητο αναποδογυρίζει δίπλα του.

Είχε καταναλώσει περισσότερο από το διπλάσιο του ορίου αλκοόλ

Η 32χρονη συνελήφθη επί τόπου και διαπιστώθηκε ότι είχε 171 mg αλκοόλ ανά 100 ml αίματος, ποσότητα μεγαλύτερη από το διπλάσιο του νόμιμου ορίου για την οδήγηση στην Αγγλία.

Sharon Gall, 32, from Northfield, was the driver of the red Volkswagen Golf. She had been involved in an altercation after being asked to leave the pub and then reversed at speed into another car, causing her vehicle to flip. A man standing nearby fell to the ground and the overturning car missed his head by inches. He was not injured.​ Gall was more than twice the legal drink-drive limit (171mg of alcohol per 100ml of blood). She was arrested at the scene. In September 2026 she pleaded guilty to dangerous driving and drink-driving at Birmingham Crown Court. She received a 15-month prison sentence suspended for two years, an 18-month driving ban, 25 days of rehabilitation activity, and a 90-day alcohol abstinence requirement. Pathetic! — Donna Louise (@DonnaLouise1212) September 15, 2026

Η Γκαλ οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέρμιγχαμ, όπου παραδέχθηκε την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για δύο χρόνια, ενώ της απαγορεύτηκε η οδήγηση για 18 μήνες.

Παράλληλα, θα πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 25 ημερών και να απέχει από το αλκοόλ για 90 ημέρες.