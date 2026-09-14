Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή στη Νίκαια.

Η τραγουδίστρια σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την παρουσία πλήθους κόσμου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπου από το πρωί της Κυριακής είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην ανάρτησή της, η Αφροδίτη Μάνου σημείωσε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ούτε και τη μουσική του διαδρομή, εκφράζοντας παράλληλα τη δική της άποψη για το λαϊκό προσκύνημα.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του – αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε πλήθος σχολίων, καθώς έγινε την ίδια ημέρα με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, συναδέλφων του και χιλιάδων θαυμαστών του.