Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε από πυροσβέστες μια 31χρονη γυναίκα σε δυσπρόσιτη περιοχή κοντά στην Επισκοπή, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, βρισκόταν σε ορειβατικό πεδίο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται έπειτα από κλήση που πραγματοποιήθηκε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:15. Μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού προσδιορίστηκε το σημείο όπου βρισκόταν η 31χρονη και στην περιοχή έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα και, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, την απομάκρυναν με φορείο από το δύσβατο σημείο. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης.