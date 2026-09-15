Ένα νέο στοιχείο σχετικά με τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται στο φως, καθώς σύμφωνα με αναφορά της κατηγορούμενης γιατρού, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα από την μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το νέο στοιχείο αποκάλυψε στο «Live News» ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, και πλέον εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή.

Η υδροθεραπεία, γνωστή και ως υδροκαθαρισμός του εντέρου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται νερό για τον καθαρισμό του παχέος εντέρου. Το ζήτημα που προκύπτει είναι εάν και κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία, όταν έχει προηγηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση ενός ασθενούς που στη συνέχεια υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση.

Τι μπορεί να προκαλέσει η υδροθεραπεία

Όπως εξηγήθηκε στην εκπομπή, η υδροθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο, ιδιαίτερα όταν προκαλεί σημαντικές μεταβολές στην ισορροπία των υγρών του οργανισμού.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαφορετική διαδικασία, κατά την οποία αφαιρείται πλάσμα από το αίμα και στη συνέχεια αντικαθίσταται με κατάλληλο υγρό.

Το γεγονός ότι οι δύο διαδικασίες μπορεί να πραγματοποιήθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση είναι αυτό που προκαλεί τα ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιοι.

Οι πιθανοί κίνδυνοι του συνδυασμού

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εάν ένας οργανισμός είναι ήδη αφυδατωμένος ή παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολύτες, η πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνει περισσότερο απαιτητική για τον ασθενή.

Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών που αναφέρθηκαν είναι η απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η υπόταση, η αιμοδυναμική αστάθεια, οι καρδιακές αρρυθμίες, ακόμη και το υποβολαιμικό σοκ σε σοβαρές περιπτώσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η υδροθεραπεία προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το εάν υπήρξε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στις δύο διαδικασίες και στην κατάρρευση του οργανισμού του αποτελεί αντικείμενο της ιατρικής και δικαστικής διερεύνησης.

Τι προβλέπεται πριν από την πλασμαφαίρεση

Το νέο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή, σύμφωνα με την αναφορά της κατηγορούμενης γιατρού, η υδροθεραπεία είχε προηγηθεί της πλασμαφαίρεσης.

Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση είναι σημαντικό να γνωρίζει ο γιατρός εάν έχει προηγηθεί πρόσφατα διαδικασία που μπορεί να έχει επηρεάσει την ενυδάτωση ή την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί έλεγχος της κατάστασης του ασθενούς, με τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί να εξεταστεί ακόμη και η αναβολή της διαδικασίας.

Νέα ερωτήματα για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη

Η πληροφορία για την υδροθεραπεία προστίθεται στα ήδη πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των ιατρικών δεδομένων, τις διαδικασίες στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής, αλλά και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της κατάρρευσής του.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι εάν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και εάν οποιοσδήποτε παράγοντας επηρέασε την κατάσταση της υγείας του.

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τις ιατρικές εξετάσεις, τα στοιχεία της έρευνας και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.