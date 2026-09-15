Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της δράσης οργανωμένων ομάδων μέσα στις φυλακές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΕΚΑΜ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στις φυλακές Αυλώνα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε τρία κελιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας».

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, ότι πέντε κρατούμενοι που συνελήφθησαν για την κατοχή των ουσιών φέρονται να είχαν κοινή δράση και να διακινούσαν ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους του καταστήματος.

Συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη.

Η ουσία κατασχέθηκε, ενώ, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι πέντε κρατούμενοι και ο σωφρονιστικός υπάλληλος οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, οι κρατούμενοι που συνελήφθησαν είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα.