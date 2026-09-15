Μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η Βάσω Μαζωνάκη επέστρεψε στο μνήμα του αδελφού της, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η Βάσω Μαζωνάκη διακρίνεται να βρίσκεται δίπλα στον τάφο του Γιώργου και να τον φροντίζει, καθαρίζοντας το μνήμα. Μια εικόνα που αποτυπώνει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή.

‘Η παρουσία της στο σημείο, τόσο σύντομα μετά την κηδεία, δείχνει τη δυσκολία της οικογένειας να διαχειριστεί την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η Βάσω Μαζωνάκη σκουπίζει με τα χέρια της τη σκόνη πάνω στον τάφο του αδελφού της, σχεδόν με ρομποτικές κινήσεις και χωρίς να βγάλει στιγμή τα γυαλιά της.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες αλλά και χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν στη Νίκαια, θέλοντας να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή που για δεκαετίες άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική.

Ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές εικόνες ήταν εκείνες των γονιών του, Μανώλη και Κλειώς Μαζωνάκη, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει ένας γονιός: την απώλεια του παιδιού του.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι δεν θα ξαναδούμε το παιδί μας», είπαν στη δημοσιογράφο του Star, Βαλεντίνη Καραγεωργίου, συγκλονίζοντας με τα λόγια τους.

Τα πρόσωπά τους αποτύπωναν τον βαθύ πόνο της απώλειας, σε μια ημέρα που για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν γεμάτη συγκίνηση.