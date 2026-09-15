Σοβαρές ευθύνες στη λειτουργία και τη διοίκηση του νοσοκομείου «Κάουντες οφ Τσέστερ» στη βορειοδυτική Αγγλία καταλογίζει η δημόσια έρευνα για την υπόθεση της Λούσι Λέτμπι, της νοσοκόμας που καταδικάστηκε για τη δολοφονία επτά νεογέννητων και την απόπειρα δολοφονίας ακόμη επτά.

Η έρευνα, υπό τη δικαστή Κέιτ Θίρλγουολ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλοί από τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν είχαν εφαρμοστεί εγκαίρως οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, η δικαστής έκανε λόγο για «πλήρη αποτυχία στην προστασία των μωρών» στη νεογνολογική μονάδα, περιγράφοντας παράλληλα ένα νοσοκομείο με σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαχείριση και τη διοίκησή του.

«Είναι σαφές ότι ορισμένα μωρά θα είχαν σωθεί και ορισμένες επιθέσεις θα είχαν αποφευχθεί εάν λαμβάνονταν μέτρα νωρίτερα», τόνισε η Θίρλγουολ.

Οι υποψίες υπήρχαν από το 2015

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πρώτες σοβαρές υποψίες σε βάρος της Λέτμπι είχαν διατυπωθεί ήδη μετά τον θάνατο ενός νεογέννητου τον Οκτώβριο του 2015.

Η δικαστής σημείωσε ότι η νοσοκόμα θα έπρεπε τότε να είχε απομακρυνθεί από τα συγκεκριμένα καθήκοντά της. Ωστόσο, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε σε άμεσες ενέργειες.

Μόλις τον Μάιο του 2016 εκφράστηκαν επίσημα ανησυχίες για την αυξημένη θνησιμότητα στη μονάδα και συνδέθηκαν οι θάνατοι των βρεφών με την παρουσία της Λέτμπι.

Παρά τις ανησυχίες, χρειάστηκαν ακόμη δύο μήνες μέχρι να της ανατεθούν διοικητικά καθήκοντα, τον Ιούλιο του 2016. Η Λέτμπι τελικά καταδικάστηκε για επτά δολοφονίες βρεφών και επτά απόπειρες δολοφονίας, για περιστατικά που σημειώθηκαν το 2015 και το 2016.

Κάμερες στις κούνιες και τις θερμοκοιτίδες

Η έκθεση της έρευνας περιλαμβάνει 14 προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στις νεογνολογικές μονάδες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης στις κούνιες και τις θερμοκοιτίδες των βρεφών, αλλά και στους χώρους όπου φυλάσσεται η ινσουλίνη.

Η υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «λυπάται βαθύτατα» για τις αστοχίες που ανέδειξε η έρευνα και έδωσε οδηγίες για την τοποθέτηση καμερών στις κούνιες των βρεφών.

Η Λέτμπι εξακολουθεί να δηλώνει αθώα

Παρά την καταδίκη της, η Λούσι Λέτμπι εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι είναι αθώα.

Τα βρετανικά δικαστήρια έχουν απορρίψει δύο φορές τις εφέσεις της, ενώ πλέον η υπόθεσή της εξετάζεται από την Επιτροπή Αναθεώρησης Ποινικών Υποθέσεων (CCRC), η οποία εξετάζει υποθέσεις στις οποίες ενδέχεται να έχει υπάρξει δικαστική πλάνη.

Η δημόσια έρευνα δεν είχε ως αντικείμενο να επανεξετάσει την ενοχή ή την αθωότητα της Λέτμπι. Στόχος της ήταν να εξετάσει τι πήγε στραβά στο νοσοκομείο και γιατί δεν ελήφθησαν εγκαίρως μέτρα, παρά τις ανησυχίες που είχαν ήδη διατυπωθεί.