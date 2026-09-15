Μία νέα συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, λίγες ώρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η ηθοποιός, που συνδεόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια ιδιαίτερα στενή σχέση, δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία του και ζήτησε από όλους «σιωπή» και «σεβασμό» στη μνήμη του.

«Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Η ανάρτησή της έγινε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ συνεχίζονται οι δημόσιες τοποθετήσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η ξεχωριστή σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η σχέση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς φιλική. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό και μάλιστα είχαν γίνει και συγγενείς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο άνθρωπος που είχε σταθεί στο πλευρό της ηθοποιού ως κουμπάρος στον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βρέθηκε και στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον φίλο και κουμπάρο της.

Εκεί, συγκλονισμένη από την απώλεια, είχε σταθεί πάνω από το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας τον για τελευταία φορά.