Η Ρωσία ξεκίνησε την πρόωρη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές της σε περιοχές της κατεχόμενης ουκρανικής περιφέρειας του Ντόνετσκ, με εικόνες που δείχνουν εκλογικούς υπαλλήλους να συνοδεύονται από ένοπλο προσωπικό καθώς επισκέπτονται κατοίκους στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το Euronews, κινητά εκλογικά συνεργεία μετέφεραν κάλπες και φορητούς θαλάμους ψηφοφορίας σε αγροτικές περιοχές στις 14 Σεπτεμβρίου, με κατοίκους να ψηφίζουν έξω από τις κατοικίες τους, παρουσία μελών της ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, αστυνομικών και Ρώσων στρατιωτικών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Ψηφοφορία σε περιοχές υπό στρατιωτικό έλεγχο

Στο Ντόνετσκ, οι εκλογικοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν από οικισμό σε οικισμό συνοδευόμενοι από αστυνομία και ένοπλους στρατιώτες.

Τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν πολίτες να ρίχνουν τα ψηφοδέλτιά τους σε κινητές κάλπες, ωστόσο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των ψηφισάντων ή το ποσοστό συμμετοχής τη στιγμή της καταγραφής.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η πρόωρη ψηφοφορία σε περιοχές κοντά στο μέτωπο είναι απαραίτητη λόγω του στρατιωτικού νόμου που έχει επιβληθεί και για την προστασία των ψηφοφόρων και των εργαζομένων στις εκλογές.

Το Κίεβο καλεί τους κατοίκους να μην συμμετάσχουν

Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους των κατεχόμενων περιοχών να μην λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η οργάνωση ή η προώθηση των εκλογών αυτών μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας και να οδηγήσει ακόμη και σε ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη είναι παράνομες και αποτελούν προσπάθεια της Μόσχας να εμφανίσει ως νόμιμο τον έλεγχό της στις συγκεκριμένες περιοχές.

«Τι επιλογή έχουν όταν υπάρχουν στρατιώτες στην πόρτα;»

Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ουκρανία και τις δυτικές κυβερνήσεις.

Οι επικριτές της διαδικασίας υποστηρίζουν ότι η παρουσία ένοπλων δυνάμεων δίπλα στους εκλογικούς υπαλλήλους δημιουργεί κλίμα πίεσης και εκφοβισμού για τους κατοίκους.

Το βασικό ερώτημα που θέτει το Κίεβο είναι τι πραγματική δυνατότητα επιλογής έχουν οι πολίτες όταν η διαδικασία πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, παρουσιάζει τις εκλογές ως μέτρο καταγραφής της κοινής γνώμης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.