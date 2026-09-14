Νέα στοιχεία από την ανάλυση του κινητού της γιατρού που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έρχονται στο φως και προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Στο υλικό φέρεται να απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με κλειστά μάτια, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου. Τα αρχεία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαγράφηκαν από το κινητό περίπου στις 19:09 της ίδιας ημέρας, ενώ οι Αρχές κατάφεραν να τα ανακτήσουν στο πλαίσιο της ψηφιακής ανάλυσης.

Οι κρίσιμοι χρόνοι στο ιατρείο

Τα δεδομένα που προέκυψαν από το κινητό της γιατρού, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καταγράφουν με ακρίβεια την αλληλουχία των γεγονότων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων:

14:14: ενεργοποιείται το μηχάνημα.

ενεργοποιείται το μηχάνημα. 14:37: ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. 14:43: καταγράφεται η πρώτη φωτογραφία με το κινητό της γιατρού.

καταγράφεται η πρώτη φωτογραφία με το κινητό της γιατρού. 14:44: καταγράφεται ένα σύντομο βίντεο.

καταγράφεται ένα σύντομο βίντεο. 14:45: τραβιέται δεύτερη φωτογραφία.

τραβιέται δεύτερη φωτογραφία. 15:23: καταγράφεται ο πρώτος συναγερμός στο μηχάνημα.

καταγράφεται ο πρώτος συναγερμός στο μηχάνημα. Έως τις 15:27: καταγράφονται ακόμη δύο συναγερμοί.

καταγράφονται ακόμη δύο συναγερμοί. 16:23: ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.

ενημερώνεται το ΕΚΑΒ. 19:09: διαγράφονται από το κινητό οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο.

Τα συγκεκριμένα χρονικά σημεία αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα ανάμεσα στην έναρξη της διαδικασίας, τους συναγερμούς του μηχανήματος και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Μία από τις φωτογραφίες είχε σταλεί σε άλλο κινητό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη εύρημα από την ψηφιακή έρευνα. Όπως προέκυψε από την ανάλυση του κινητού της γιατρού, μία από τις φωτογραφίες είχε σταλεί από τη συσκευή της σε άλλο κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, τα στοιχεία του λογισμικού της συσκευής φέρεται να δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν ενώ η συσκευή βρισκόταν στον χώρο του ιατρείου.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είχε πρόσβαση στα αρχεία, σε ποια χρονική στιγμή πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες και για ποιον λόγο διαγράφηκαν αργότερα.

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών

Την ίδια ώρα, έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Οι δύο γιατροί, που είχαν την ευθύνη του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Η απολογία τους έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 13:00.

Τι φέρεται να κατέθεσαν δύο μάρτυρες

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη καταθέσει δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου.

Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις ψηφιακές καταγραφές του κινητού και τον χρόνο κατά τον οποίο κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων, αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι και η προσωρινή τους κράτηση.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.