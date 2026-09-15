Συναγερμός ασφαλείας φέρεται να προκλήθηκε μετά τη διαρροή του προσωπικού αριθμού κινητού τηλεφώνου της Μέγκαν Μαρκλ σε ομαδική συνομιλία γονέων σχολείου.

Σύμφωνα με τη Sun, η Δούκισσα του Σάσεξ προστέθηκε σε ομάδα γονέων στο WhatsApp το βράδυ πριν από την πρώτη ημέρα των δύο παιδιών της, της πριγκίπισσας Λίλιμπετ και του πρίγκιπα Άρτσι, σε σχολείο στη Βρετανία.

Σε στιγμιότυπο της συνομιλίας που δημοσίευσε η εφημερίδα, δύο μητέρες καλωσορίζουν τη Μέγκαν στην ομάδα. Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται: «Καλωσορίζουμε τη Μέγκαν, ο Άρτσι της οποίας ξεκινά αύριο», ενώ ακολουθεί ακόμη ένα μήνυμα με τη φράση: «Καλώς ήρθες!!».

Η Μέγκαν απάντησε: «Γεια σας, μαμάδες! Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα ❤️ Είμαι πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας xx».

Γιατί απομάκρυναν τα παιδιά από το σχολείο

Η αποκάλυψη έρχεται μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ και του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, να απομακρύνουν τα παιδιά τους από σχολείο στη Βρετανία, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, εξαιτίας προβληματισμών για την ασφάλειά τους.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα το Hello! Magazine, η αυξημένη κίνηση κατά τις καθημερινές διαδρομές μεταξύ του σχολείου και του τόπου όπου διαμένει η οικογένεια δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στη μικρή ομάδα ασφαλείας που τους συνοδεύει.

«Η απόφαση να αλλάξουν σχολείο τα παιδιά ελήφθη έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων», δήλωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού στο περιοδικό.

Πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας στο σχολείο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκ των προτέρων την καθημερινή διαδρομή προς και από αυτό.

«Είναι πραγματικά κρίμα, επειδή λάτρεψαν απόλυτα το σχολείο, τα παιδιά και τους γονείς τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Νέα επίσημη αξιολόγηση ασφαλείας

Την ίδια ώρα, η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Suits φέρεται να εξασφάλισε για πρώτη φορά αξιολόγηση ασφαλείας με την υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Telegraph, τόσο η Μέγκαν όσο και ο Χάρι πρόκειται σύντομα να υποβληθούν σε επίσημη αξιολόγηση κινδύνου. Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία Βασιλικών Προσώπων και VIP (RAVEC) φέρεται να τους ζήτησε να παραδώσουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις νέες καθημερινές τους συνήθειες και μετακινήσεις.

Ο Χάρι φέρεται να ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της RAVEC ότι θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση κινδύνου τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Μέγκαν, μετά τη μετακόμισή τους πίσω στη Βρετανία.

Οι οικογενειακές εικόνες που δημοσίευσε η Μέγκαν

Την Κυριακή, η Μέγκαν ανάρτησε στο Instagram ένα προσωπικό βίντεο από την επιστροφή της οικογένειας στην πατρίδα του Χάρι.

Στα πλάνα εμφανίζεται η 5χρονη Λίλιμπετ να κάνει ποδήλατο, ενώ ο 7χρονος Άρτσι τρέχει δίπλα της. Σε άλλα στιγμιότυπα, ο Χάρι φαίνεται να πηγαίνει τα παιδιά του για ψάρεμα με βάρκα.

Η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ χαρακτήρισε «εντυπωσιακή» την αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα και στην απόφαση να δημοσιοποιούνται προσωπικές στιγμές της.

«Εάν η ιδιωτικότητα αποτελεί πραγματικά προτεραιότητα, η αποτελεσματικότερη στρατηγική είναι απλή… σταματήστε να προβάλλετε την οικογενειακή σας ζωή σε εκατομμύρια αγνώστους», δήλωσε στο Page Six την Κυριακή.

Και συνέχισε: «Κάθε προσεκτικά επιλεγμένη εικόνα των παιδιών, των σκύλων, της εξοχής και της οικογενειακής καθημερινότητάς τους προκαλεί περισσότερη προσοχή, περισσότερες ερωτήσεις και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πού και πώς ζουν».

Η Σκόφιλντ πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να τροφοδοτείς σκόπιμα αυτόν τον μηχανισμό και στη συνέχεια να εμφανίζεσαι έκπληκτος ή εξοργισμένος όταν ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα».

Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασε την Τρίτη τα 42α γενέθλιά του, με τη Μέγκαν να δημοσιεύει ακόμη ένα βίντεο με προσωπικές οικογενειακές στιγμές.

Στα πλάνα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Χάρι να φιλά την κόρη του Λίλιμπετ και να περνά χρόνο με τον Άρτσι.

«Είναι απλώς ο καλύτερος», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο συνόδευσε με το ομώνυμο τραγούδι των The Hound + The Fox.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου ❤️», πρόσθεσε.