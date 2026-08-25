Παρουσία του Τέλη Μυστακίδη έγινε η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο την Τρίτη (25/8), στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο της συμμετοχής στη Euroleague, προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, στην οποία θα μπει με υψηλές προσδοκίες μετά τις μεταγραφές που έγιναν, με κορυφαία αυτή του Τσέντι Όσμαν.

Ο Μυστακίδης ξόδεψε πολλά λεφτά για να ενισχύσει την ομάδα και την Τρίτη (25/8) πήγε στο Μέτσοβο για να παρακολουθήσει την προπόνηση και να δείξει για ακόμη μία φορά ότι είναι πάντα κοντά στην ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ περίμενε την ομάδα στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλύσει, χαιρέτησε ένα-ένα όλα τα μέλη της και συνομίλησε με τους παίκτες, όπως και με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ευχόμενος σε όλους να έχουν μια καλή σεζόν.