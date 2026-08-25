Ένα στιγμιότυπο από την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ στο Freedom 250 Grand Prix της Ουάσιγκτον έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κάμερες κατέγραψαν το προεδρικό ζευγάρι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που έδειχνε να αποκτά ένταση, ενώ σε πολύ μικρή απόσταση βρισκόταν η στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, Νάταλι Χαρπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου, στη VIP σουίτα από την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία παρακολουθούσαν τον αγώνα ταχύτητας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η Daily Mail ζήτησε από τη χειλοαναγνώστρια Νίκολα Χίκλινγκ και την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς να εξετάσουν προσεκτικά το υλικό, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν τόσο όσα φαίνεται να ειπώθηκαν όσο και τις αντιδράσεις των δύο συζύγων.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο, Ντόναλντ και Μελάνια παρουσιάζονται χαλαροί και ευδιάθετοι. Ανταλλάσσουν χαμόγελα, έχουν παιχνιδιάρικη διάθεση και έρχονται σε τρυφερή επαφή μπροστά στους φωτογράφους και στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν διαρκεί. Η Τζέιμς παρατήρησε ότι κάποια στιγμή το πρόσωπο της Μελάνια μεταβάλλεται αισθητά, καθώς το χαμόγελο δίνει τη θέση του σε μια σαφώς πιο σοβαρή και συγκρατημένη έκφραση.

Η συνομιλία που επιχείρησε να αποκωδικοποιήσει η χειλοαναγνώστρια

Μελετώντας τις κινήσεις των χειλιών, η Χίκλινγκ εκτίμησε ότι η πρώτη κυρία λέει στον σύζυγό της: «Αυτό είναι ιδιωτικό και πολύτιμο κείμενο».

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας φέρεται στη συνέχεια να τη ρωτά: «Ήταν αρκετό;», για να πάρει την απάντηση: «Δεν ξέρω».

«Τότε πρέπει να το δω», εμφανίζεται να λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της αναγνώστριας χειλιών.

«Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια».

Η κουβέντα φαίνεται να συνεχίζεται ενώ η Μελάνια ετοιμάζεται να απομακρυνθεί. «Ντόναλντ, άκου, θα φύγω», είπε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά: «Άκου, σου ζήτησε να μην κλείσεις την πόρτα».

«Γιατί;», εμφανίζεται να ρωτά η Μελάνια. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, απαντά με σοβαρό ύφος: «Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια».

Η πρώτη κυρία χαρακτηρίζει όσα συμβαίνουν «τρελή» και αμέσως μετά τινάζει απότομα τα μαλλιά της. Κατά την Τζέιμς, η συγκεκριμένη αντίδραση θα μπορούσε να παραπέμπει σε εκνευρισμό ή ανυπομονησία, ενδεχομένως όμως και να υποδηλώνει ότι η Μελάνια είχε ήδη καταλήξει στη δική της άποψη για το ζήτημα.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνομιλία, η Χίκλινγκ θεωρεί ότι η Μελάνια λέει: «Προφανώς, θα τη δω και θα της μιλήσω το πρωί».

👀 As soon as Trump called Natalie Harp over to bring him his phone, Melania immediately got up and walked away



The clip is already being widely discussed on social media as another moment fueling speculation about possible tension between the First Lady and Trump’s aide.



The… https://t.co/1J7NFZ2dUJ pic.twitter.com/apsNsz4ixN — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

Το άγγιγμα στο γόνατο λίγο πριν φύγει η Μελάνια

Παρότι οι εκφράσεις και οι κινήσεις τους έδωσαν την εντύπωση μιας φορτισμένης συζήτησης, η Τζούντι Τζέιμς δεν θεωρεί ότι τα πλάνα αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι.

Κατά την εκτίμησή της, η Μελάνια κρατούσε σταθερά το βλέμμα της πάνω στον σύζυγό της, σαν να προσπαθούσε να αποσπάσει τη συγκατάθεσή του για όσα συζητούσαν. Από την πλευρά του, ο Τραμπ αντιδρούσε με νεύματα και κινήσεις του στόματος, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να ερμηνευθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το κλίμα δείχνει να αποφορτίζεται όταν η πρώτη κυρία σηκώνεται από τη θέση της. Πριν απομακρυνθεί, ακουμπά τον Τραμπ στο γόνατο και του χαμογελά. Για την Τζέιμς, πρόκειται περισσότερο για μια προσωπική και οικεία κίνηση αποχαιρετισμού παρά για τη συμπεριφορά δύο ανθρώπων που μόλις έχουν συγκρουστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την ακολουθεί και εμφανίζεται να αναφέρει: «Θα μείνω εδώ, μιλάω».

Τότε παρεμβαίνει ένας ακόμη άνδρας που βρίσκεται στον χώρο, ο οποίος ακούγεται να λέει: «Αν χρειαστεί να φύγετε, μπορώ να περιμένω, θα μείνω εδώ».

Από την προσωπική συζήτηση στις προεδρικές υποθέσεις

Μετά την αποχώρηση της Μελάνια, η ατμόσφαιρα στη σουίτα διαφοροποιείται αισθητά. Ο Τραμπ φαίνεται να αφήνει πίσω την προσωπική κουβέντα και να στρέφει αμέσως την προσοχή του σε ένα ζήτημα που μοιάζει να αφορά τη δουλειά του.

Σε εκείνο το σημείο έρχεται στο προσκήνιο η 35χρονη Νάταλι Χαρπ. Η στενή συνεργάτιδα του προέδρου κρατά ένα κινητό τηλέφωνο και επιχειρεί να του δείξει κάτι στην οθόνη.

Σύμφωνα με την Τζέιμς, η Χαρπ προβάλλει το κινητό με τρόπο που λειτουργεί σχεδόν ως σήμα ότι υπάρχει κάτι που απαιτεί άμεσα την προσοχή του. Ο Τραμπ αντιλαμβάνεται την κίνησή της και, κατά τη χειλοανάγνωση της Χίκλινγκ, της λέει: «Δώσ’ το μου αυτό».

Αφού παίρνει τη συσκευή, στρέφει την οθόνη προς τον άνδρα που κάθεται δίπλα του και εμφανίζεται να τον ρωτά: «Βλέπεις τι εννοώ;». Η απάντηση που φέρεται να λαμβάνει είναι: «Ναι».

Η συζήτηση συνεχίζεται με τον άνδρα να κάνει ορισμένα νεύματα και να κινεί τους ώμους του, πριν εμφανιστεί να δηλώνει: «Θα πάρω τη λίστα με όλους».

Ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, του απαντά: «Κοίταξέ τους, θέλω να τραβήξω το θέμα στα άκρα». Εκείνος φέρεται να συμφωνεί, λέγοντας: «Ναι, μπορώ να το κάνω».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος απευθύνεται ξανά στη Χαρπ και της ζητά να προωθήσει το υλικό στον συνομιλητή του. «Μπορείς να του στείλεις τις πληροφορίες;», φέρεται να τη ρωτά. «Βεβαίως, κύριε πρόεδρε», απαντά εκείνη.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ εμφανίζεται να μιλά με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την αποτελεσματικότητα της συνεργάτιδάς του: «Της το λέω αμέσως, το κάνει. Τη χρειαζόμαστε, είναι καλή για εμάς».