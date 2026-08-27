Στις κατηγορείς για on air σεξιστική επίθεση κατά της δημοσιογράφου, Μάρως Καρούση, απάντησε το πρωί της Πέμπτης 27/8 ο Δημήτρης Οικονόμου. «Πρέπει να ξέρουν μερικοί ότι εδώ είμαστε φίλοι», ξεκαθάρισε.

Όλα ξεκίνησαν χθες, Τετάρτη 26/8, όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής του ΣΚΑΪ σχολίασε ένα αντικουνουπικό βραχιόλι που φόραγε η δημοσιογράφος λέγοντας: «Δεν μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου. Με συγχωρείς, τώρα… Πας, τώρα, με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι; Κάτσε ρε συ, τώρα… Μυρίζει άσχημα, καλά σου λέει ο Γιάννης. Τώρα, για κορίτσι αυτό το πράγμα… Με συγχωρείς, είναι τελείως αντισεξουαλικό. Δεν πειράζει, αλλά δικαίωμά σου».

Τα συγκεκριμένα σχόλια του δημοσιογράφου φαίνεται να προκάλεσαν ορισμένες αντιδράσεις και έτσι ο ίδιος σήμερα, όταν η Μάρω Καρούση βρέθηκε στο πλατό, είπε στον Γιάννη Πιτταρά: «Για πάμε στην κυρία Καρούση, σιγά σιγά. Πήγαινε Γιάννη εσύ από εκεί γιατί θα κάνω επιθέσεις, πάλι, σεξιστικές οπότε καλό είναι να είμαι μακριά».

Όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή σήμερα:

Γιάννης Πιττάρας: Όχι, καλό είναι να μη μιλάς.

Δημήτρης Οικονόμου: Kαλό είναι να μη μιλάμε καθόλου. Για κάποιους. Για κάποιους καλό είναι να μη μιλάς καθόλου… Εδώ πάντως, επειδή το λέμε και αυτό τώρα, πρέπει να ξέρουν μερικοί, που δεν καταλαβαίνουν προφανώς τα αυτονόητα, είμαστε παρέα και είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε απλώς συνεργάτες που βρεθήκαμε κάπου και απλώς λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε φίλοι, είμαστε παρέα χρόνια ολόκληρα…

Οπότε και να πεις και κάτι ούτε σεξιστικό μπορεί να εκληφθεί, ούτε ρατσιστικό, ούτε κακοποιητικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά.

Τον λόγο πήρε η Μάρω Καρούση διευκρινίζοντας: «Κακοποιητικό, όχι, κανείς δεν το ‘πε. Εντάξει, είναι η πλάκα που την πάμε και εμείς ένα βήμα παραπέρα, γιατί πρέπει και να κάνουμε μια πλάκα».