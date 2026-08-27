Σοβαρή συμπλοκή, βγαλμένη από ταινία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26/8 στο κέντρο του Πύργου στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Νεαρά άτομα συνεπλάκησαν μέσα σε κατάστημα και τουλάχιστον ένα εξ αυτών πέρασε μέσα από τη τζαμαρία του καταστήματος και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Η συμπλοκή, όπως μεταδίδει το ilialive.gr συνεχίστηκε στον δρόμο με μεγάλη ένταση, με μπουνιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα κάποια άτομα να υποστούν τραυματισμούς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Επί τόπου άμεσα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς πως θα υποβάλουν μηνύσεις.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο έχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στη νέα αυτή ένταση, απόψε.