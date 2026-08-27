Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη την 57η «Ημέρα Καριέρας», ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση και στην άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων με πολίτες που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία: