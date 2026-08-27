Ένα σοβαρό ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θέτει η υπόθεση ενός 19χρονου ναύτη, ο οποίος πήδηξε από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» στις 3 Αυγούστου, σε περιστατικό που η σύζυγός του χαρακτηρίζει ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο ναύτης διασώθηκε, διακομίστηκε για ιατρική περίθαλψη και επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο στις 13 Αυγούστου. Ωστόσο, αντί να αντιμετωπίζεται μόνο ως περιστατικό που χρήζει ψυχολογικής υποστήριξης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με πειθαρχική διαδικασία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα κατηγοριών που εξέτασε το MS NOW και δηλώσεις της συζύγου του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στον ναύτη έχει επιβληθεί διαδικασία μη δικαστικής τιμωρίας, η οποία χρησιμοποιείται από τους διοικητές για την αντιμετώπιση μικρότερων παραβάσεων χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε στρατοδικείο.

Κατηγορείται για παραβίαση δύο άρθρων του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (UCMJ).

Το πρώτο είναι το Άρθρο 83, που αφορά την «προσποίηση ασθένειας» και περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ένα μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων προσποιείται σκόπιμα ότι είναι άρρωστο ή αυτοτραυματίζεται προκειμένου να αποφύγει την εργασία, την υπηρεσία ή τα καθήκοντά του.

Το δεύτερο είναι το Άρθρο 86, που αφορά την «απουσία χωρίς άδεια», δηλαδή την περίπτωση κατά την οποία ένας στρατιωτικός δεν βρίσκεται στο προβλεπόμενο σημείο υπηρεσίας χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη διαδικασία που είναι γνωστή ως «Captain’s Mast», κατά την οποία ο διοικητής αποφασίζει την ποινή. Σύμφωνα με τα έγγραφα, μεταξύ των πιθανών κυρώσεων περιλαμβάνεται η απώλεια έως και του μισού των κανονικών αποδοχών του ναύτη.

«Αντί να τους προσφέρουν βοήθεια, τους αγχώνουν περισσότερο»

Η σύζυγος του ναύτη, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, υποστηρίζει ότι ο άνδρας της χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη και όχι τιμωρία.

«Είναι παράλογο να κάνουν κάτι τέτοιο σε ανθρώπους που χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια», δήλωσε στο MS NOW. «Αντί να τους προσφέρουν βοήθεια, τους αγχώνουν περισσότερο».

Το ζευγάρι είναι και οι δύο 19 ετών και έχουν έναν γιο 3,5 ετών, ενώ τον Φεβρουάριο απέκτησαν και μία κόρη, ενώ ο ναύτης βρισκόταν σε αποστολή.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο άνδρας της είχε ζητήσει επανειλημμένα άδεια πατρότητας, όμως κάθε αίτημά του είχε απορριφθεί.

Από το αεροπλανοφόρο στο νοσοκομείο

Ο ναύτης πήδηξε στη θάλασσα από το «USS Abraham Lincoln» στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς για ιατρικούς λόγους και επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο στις 13 Αυγούστου.

Εκεί παρέμεινε για πέντε ημέρες στο Naval Medical Center San Diego, γνωστό ως Balboa.

Όπως υποστηρίζει η σύζυγός του, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του το ιατρικό προσωπικό παρακολουθούσε τα ζωτικά του σημεία, όμως δεν τον είδε κάποιος ψυχίατρος.

Μετά το εξιτήριό του, του ζητήθηκε να επιστρέψει άμεσα στην υπηρεσία.

Το πρώτο του ραντεβού για ψυχοθεραπεία πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Σαν Ντιέγκο.

Η συζήτηση για την ψυχική υγεία στον στρατό

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ψυχικής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές αναπτύξεις έχουν αυξηθεί σε διάρκεια.

Η βουλευτής, Σάρα Τζέικομπς, Δημοκρατική από την Καλιφόρνια και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση των ναυτών και των πεζοναυτών που υπηρετούν σε πλοία όπως το «Lincoln».

«Κανείς δεν θα έπρεπε να τιμωρείται επειδή αναζητά την ψυχική φροντίδα που χρειάζεται», δήλωσε, καλώντας το Πολεμικό Ναυτικό να παρέχει στους στρατιωτικούς την απαραίτητη υποστήριξη.

Τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνουν ότι το ζήτημα παραμένει σοβαρό. Σύμφωνα με την έβδομη ετήσια έκθεση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, 471 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων πέθαναν από αυτοκτονία το 2024, έναντι 531 το 2023.

«Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή»

Στρατιωτικοί νομικοί επισημαίνουν ότι, παρότι το υπουργείο Άμυνας διαθέτει πόρους για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, το ισχύον νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να επιτρέπει την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας.

Ο Κόντι Χάρνις, πρώην στρατιωτικός δικαστικός εισαγγελέας του αμερικανικού στρατού και σήμερα δικηγόρος που εκπροσωπεί μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, έθεσε το ζήτημα με χαρακτηριστικό τρόπο:

«Λέμε στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια διατηρούμε στους νόμους μια ποινική διάταξη για εκείνους που δεν πρόλαβαν να τη λάβουν εγκαίρως. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή».