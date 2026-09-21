Σε συλλήψεις προχώρησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο Εβραίου εποίκου την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τις ισραηλινές αρχές να θεωρούν ύποπτο έναν Παλαιστίνιο που διέμενε στην περιοχή, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Ο έποικος σκοτώθηκε κοντά στον οικισμό Νεφέ Τζουφ, στο κέντρο της Δυτικής Όχθης. Ο ύποπτος, που τραυματίστηκε από πυρά ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, συνελήφθη έπειτα από αρκετές ώρες ανθρωποκυνηγητού.

«Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα δεκάδες στρατιωτικά τζιπ και εκατοντάδες στρατιώτες Ισραηλινοί εισήλθαν στη μικρή πόλη Μπιντού όπου ζούσε ο ύποπτος που συνελήφθη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος Ναζμί Μανσούρ.

«Οι στρατιώτες άρχισαν να κάνουν έρευνες σπίτι προς σπίτι και έστησαν κέντρα ανάκρισης σε κτίρια τα οποία είχαν καταλάβει», δήλωσε ο δήμαρχος της μικρής πόλης των περίπου 8.000 κατοίκων που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ.

«Δεκάδες, ίσως εκατοντάδες, άνθρωποι ανακρίθηκαν. Κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι συνεχίζουν να κρατούνται και άλλοι συνελήφθησαν», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι ο στρατός είχε αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.

Το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη σύλληψη περίπου 50 ανθρώπων. Ο συνολικός αριθμός των προσώπων υπό κράτηση δεν είχε γίνει άμεσα γνωστός -και η επιχείρηση συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε αρκετά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους του Μπιντού, και τουλάχιστον έναν άνδρα με χειροπέδες τον οποίο απομάκρυνε στρατιώτης. Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα σχόλιο.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι τα στρατεύματά του θα διεξαγάγουν επιχείρηση στο Μπιντού προκειμένου να εντοπίσουν πιθανούς συνεργούς της επίθεσης.

Η επίθεση συνέβη εν μέσω τεταμένου κλίματος, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ και ενώ οι βιαιότητες που διαπράττονται από τους εποίκους κλιμακώνονται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.109 Παλαιστίνιους -μαχητές και πολίτες- από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί -μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες- έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.