Στο Κάιρο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, στρατηγός Ashraf Salem Zaher, και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, οι κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας καθώς και οι προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.