Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Απόψε, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Τάσος Νούσιας.

Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ο Τάσος Νούσιας αφήνει για λίγο τα γυρίσματα και γίνεται ένας ξεχωριστός συμπαίκτης. Τα ασταμάτητα πειράγματα και η χημεία ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Τάσο χαλαρώνουν αμέσως την ατμόσφαιρα, διώχνουν το άγχος και προσφέρουν μοναδικές στιγμές γέλιου, αγωνίας και αυθεντικής διασκέδασης.

Η γνώση γίνεται ομαδική υπόθεση

Ο Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Σταύρος Σβήγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιώνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που, από απόψε, Δεύτερα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00, θα αποτελούν τον πολύτιμο συμπαίκτη στη «διπλή καρέκλα» του αγαπημένου παιχνιδιού.

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!

Δείτε το trailer: