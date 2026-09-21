Νέα δεδομένα και πιθανές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, με επίκεντρο όχι μόνο τη σημερινή εικόνα των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις αλλά και την παρουσία νέων προσώπων που μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες, περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος.

Ο κ. Μαύρος μιλώντας στην ΕΡΤ στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που καταγράφεται για τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, σημειώνοντας πως «τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν κολλήσει στις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός συμπληρώνει σιγά-σιγά από ένα μετράκι γιατί νιώθει ότι δεν φτάσανε αυτά που είπε. Πετάει το μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά στην πραγματικότητα όλο και κάτι υπαινίσσεται. Ο κ. Τσίπρας μάλλον κόλλησε, ενώ ο κόσμος είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι δεν έπεσε, δείχνει σταθερό, μέσα σε δύσκολους καιρούς».

Τι είπε για τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB εκτίμησε ότι το κόμμα εμφανίζει περιθώρια ενίσχυσης των ποσοστών του, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αλλαγή που, όπως είπε, επιχειρείται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται πολιτικά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «φαίνεται ότι η διάθεσή του είναι να τσιμπήσει, γιατί επιτέλους κατάλαβε για πρώτη φορά ότι έπρεπε να μετατοπίσει λίγο τον προβολέα από το να συμπεριφέρεται ως ένα κλασσικό αρχηγικό κόμμα, σε ένα κόμμα συστήματος. Και λέγοντας σύστημα εννοώ το πρόγραμμα. Έφτιαξε το πρόγραμμά του (…) και αρχίζει να αποκτά μία άλλου είδους διάσταση. Το ΠΑΣΟΚ (…) σε ένα πιθανό αίτημα για συνεργασία, μπορεί να γυρίσει να πει εγώ βάζω το πρόγραμμα, εσύ βάζεις την πρωτιά. Θέλει πολύ τριήρη το ΠΑΣΟΚ για να την γυρίσει σε ισχυρότερη δυναμική. Από μόνο του πρέπει να συμβάλλει και η ΕΛΑΣ και η Νέα Δημοκρατία για να γίνει κύμα αυτή η δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα».

Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μαύρος συνέδεσε την περαιτέρω ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί και με τις κινήσεις των υπόλοιπων κομμάτων.

Οι δύο νέοι «παίκτες» και οι πιθανές εκπλήξεις στις δημοσκοπήσεις

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Μαύρος αναφέρθηκε σε δύο πρόσωπα που, όπως είπε, μπορούν να επηρεάσουν τις δημοσκοπικές ισορροπίες, χαρακτηρίζοντας ως νέους «παίκτες» τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως «ο κ. Σαμαράς δεν θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό που πουλάει είναι ότι, εμένα αν με ψηφίσεις, δεν αμαρτάνεις. Εμπίπτει μέσα στο ιδεολογικό και παραταξιακό πλαίσιο. Αυτό συνδυαζόμενο με το γεγονός ότι ενδέχεται να μη μετράμε σωστά τον κ. Σαμαρά, δηλαδή να μην το δηλώνουν, εκεί θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Η κυβέρνηση δεν θα το αφήσει αναπάντητο. Θα απαντήσει με Δούρειο Ίππο απέναντι σε αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε και στον Ηλία Κασιδιάρη, διαχωρίζοντας την παρουσία του από ένα αποκλειστικά προσωποκεντρικό φαινόμενο. Όπως είπε, «Η υπόθεση Κασιδιάρη δεν είναι προσωποκεντρική, είναι ιδεολογική. Θυμάστε τα ποσοστά που έχουν πάρει οι Σπαρτιάτες κατά καιρούς ή η Χρυσή Αυγή κάποτε. Μετριέται πάρα πολύ ο Κασιδιάρης».