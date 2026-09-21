Ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η εκτίμηση εκλογικής επιρροής όσο και τα ζητήματα που δηλώνουν οι πολίτες ότι θα επηρεάσουν την επιλογή τους στις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την έρευνα της Palmos Analysis, η οποία δημοσιεύεται στο TheOpinion.gr, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η ΕΛΑΣ με 15,2%, ενώ τρίτο κόμμα κατατάσσεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 12,8%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 4,1%, το ΜεΡΑ25 3%, οι Σπαρτιάτες 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά 0,9% και οι Δημοκράτες 0,8%.

Η ενδεικτική κατανομή των εδρών

Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η δημοσκόπηση περιλαμβάνει και ενδεικτική κατανομή κοινοβουλευτικών εδρών.

Σύμφωνα με αυτή, η Νέα Δημοκρατία θα συγκέντρωνε 122 έδρες, ενώ η ΕΛΑΣ θα καταλάμβανε 46. Το ΠΑΣΟΚ θα είχε 39 έδρες, το ΚΚΕ 21 και η Ελληνική Λύση 19.

Από 16 έδρες αντιστοιχούν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία και στην Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής υπολογίζεται στις 12 έδρες και το ΜεΡΑ25 στις 9.

Τι καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου

Διαφορετική εικόνα, ως προς τα ποσοστά, προκύπτει στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,5%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 13%. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται στο 10,2%.

Στη συνέχεια ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%.

Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,4%, το ΜέΡΑ25 2,2%, οι Σπαρτιάτες 1,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταγράφεται στο 1,2%.

Ακρίβεια και διαφθορά τα βασικά κριτήρια

Η έρευνα εξετάζει παράλληλα ποια ζητήματα θα βάρυναν περισσότερο στην τελική επιλογή των ψηφοφόρων στις επόμενες εκλογές.

Οι δύο παράγοντες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές είναι η «αντιμετώπιση της ακρίβειας» και η «καταπολέμηση της διαφθοράς». Στη συνέχεια, ως σημαντικά κριτήρια αναφέρονται το μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού.

Τι απαντούν για τα ενδεχόμενα κόμματα Σαμαρά και Κασιδιάρη

Στο πλαίσιο της δημοσκόπησης τέθηκε επίσης ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη.

Σε ό,τι αφορά ένα πιθανό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει «δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση».

Το αντίστοιχο ποσοστό στην περίπτωση ενδεχόμενου κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη ανέρχεται στο 81%. Η έρευνα τον αναφέρει ως καταδικασμένο για συμμετοχή στη Χρυσή Αυγή.