Τα μεγάλα αστέρια της Εθνικής μας, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, μπαίνουν στη μάχη του Nations League. Αντίπαλοί τους στη μεγάλη πρόκληση η ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: Γερμανία – Ολλανδία – Σερβία.

Ο Alpha θα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό της γαλανόλευκης, στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της, την παρθενική της συμμετοχή στο Α’ Γκρουπ Δυναμικότητας του UEFA Nations League.

Τέσσερα σπουδαία παιχνίδια σε 14 ημέρες, με τα εντός έδρας ματς να διεξάγονται στην Θεσσαλονίκη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει, για τον 2ο όμιλο της ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα μεγαθήρια Γερμανία και Ολλανδία, αλλά η εκκίνηση θα γίνει στο Βελιγράδι απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς» Σερβία – Ελλάδα στις 21:45 απευθείας από τον Alpha. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης και δίπλα του στο σχόλιο-ανάλυση θα βρίσκεται ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο πλατό της Pre Game εκπομπής τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα, Αντώνη Νικοπολίδη.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλα τα παραλειπόμενα και τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε απευθείας από τον Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο Νίκου Νταμπίζα και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα φιλοξενήσει στην Pre game εκπομπή τον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην Post Game εκπομπή παραλειπόμενα και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Η Εθνική μας ομάδα μετά από χρόνια θα αγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη σε δύο σπουδαία ματς. Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 21:45 Ελλάδα – Ολλανδία και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:45 Ελλάδα – Γερμανία.

Ο Alpha θα μεταδώσει και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 21:45, Ιταλία – Βέλγιο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, Αγγλία – Ισπανία, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, Σερβία – Ολλανδία, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 21:45, Γαλλία – Ιταλία, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 19:00, Κροατία – Αγγλία και την ίδια μέρα στις 21:45 Ισπανία – Τσεχία.

Το πρόγραμμα των αγώνων αναλυτικά: