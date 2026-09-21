Αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου (βίζα) σε ένα μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται να αναχωρήσει αύριο Τρίτη από το Ιράν, για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

«Σε ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ντόναλντ) Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε ορισμένα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πρακτορείο Mehr μεταδίδει κι αυτό την είδηση, επικαλούμενο εκπρόσωπο της προεδρίας, τον Χαμπιμπολάχ Αμπασί, διευκρινίζοντας πως ο Πεζεσκιάν θα μιλήσει την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επιστρέψει το Σάββατο στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν στην ιρανική αντιπροσωπεία να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη παρά την τρέχουσα σύγκρουση, όμως αυτή θα υπόκειται, όπως και πέρυσι, σε περιορισμούς όσον αφορά τις μετακινήσεις της.

Δεν θα μπορεί να αγοράσει προϊόντα πολυτελείας ή άλλα είδη, τόνισε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία είναι «λιγότερο πολυπληθής σε σχέση με πέρυσι».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, που αποτελεί μέρος της αντιπροσωπείας, αναχώρησε από το Ιράν το βράδυ της Κυριακής και έκανε στάση στο Κατάρ, που μεσολαβεί στον πόλεμο.

Τίποτε δεν έχει γίνει γνωστό για τη στάση αυτή, καθώς το Ιράν λέει ότι διαβίβασε εκ νέου στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, τους όρους του προκειμένου να ξανανοίξει το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Η κυκλοφορία σε αυτό τον θαλάσσιο δίαυλο, από τον οποίο διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει μειωθεί σημαντικά από την Τεχεράνη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.