Έντονη στιγμή καταγράφηκε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή τη συζήτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υπουργού Υγείας στον ΑΝΤ1.

«Όταν γίνονταν οι έλεγχοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, το μηχάνημα το έκρυβαν, όταν έγινε ο επανέλεγχος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το μηχάνημα δεν μπορούσαν να το κρύψουν γιατί είχε πάει η Αστυνομία», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν κάνει κάποιος μπότοξ σε νυχάδικο, παίρνει ο ίδιος την ευθύνη. Είναι τόσο απλό. Απατεώνες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σας».

Καθώς ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε σχετικά με τους ελέγχους του ΙΣΑ, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Κύριε Λιάγκα, επιμένω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους, οκτώ για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υποπτευόντουσαν για να πάνε στο ιατρείο τόσες φορές». «Εγώ όμως μπορώ να σας πω, κύριε υπουργέ, ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια», απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον κ. Γεωργιάδη να τονίζει ότι «εάν ήθελαν να κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πήγαιναν οκτώ φορές. Εντάξει τότε, θα στέλνουμε τον Ηρακλή Πουαρό-Λιάγκα για να κάνουμε έλεγχο από εδώ και πέρα».

«Μην είστε ειρωνικός, κύριε υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος», αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει: «Σταματήστε επιτέλους πια! Τα ξέρετε όλα. Ε, είσαι ο Ηρακλής Πουαρό σε μια σάρκα. Έλα τώρα, πρωί πρωί».

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