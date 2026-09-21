Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το οποίο φέτος μεταδίδεται ξανά στις 09.50. Στην έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής υποδέχθηκε την ανανεωμένη ομάδα του και μίλησε για τη χαρά του που επιστρέφει και πάλι στο καθημερινό του τηλεοπτικό ραντεβού.

«Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Είναι 15η ή 16η χρονιά που λέω καλημέρα στην πρωινή ζώνη. Κάθε χρόνο λέω ότι θα είναι η τελευταία μου χρονιά στην πρωινή ζώνη και κάθε Σεπτέμβριο εδώ είμαι. Ελπίζω να έχουμε μία πολύ ωραία χρονιά φέτος, να έχουμε μια χρονιά με περισσότερες καλές στιγμές, με περισσότερο χαμόγελο και καλές ειδήσεις και λιγότερο κακές. Εμείς εδώ σταθερά θα κάνουμε ρεπορτάζ, θα κάνουμε κριτική και θα στεκόμαστε πάντα απέναντι σε κάθε μορφής εξουσίας. Η έναρξη και η λήξη της σεζόν είναι για εμένα οι δύο χειρότερες στιγμές της χρονιάς για μένα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, στο πλατό εμφανίστηκαν οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα, Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη και Γιώτα Κηπουρού, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε στην ομάδα και η Νόρα Καούρη. Τελευταίος έκανε την εμφάνισή του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.