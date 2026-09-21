Την ένταξη του βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε η Βουλή, κατά την έναρξη της συνεδρίασης για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ο προεδρεύων της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης ανέγνωσε τις σχετικές επιστολές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του ίδιου του βουλευτή, με τις οποίες επισημοποιήθηκε η προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε από το κόμμα και παρέμεινε ανεξάρτητος. Το προηγούμενο διάστημα είχε συμπορευτεί πολιτικά με τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ αργότερα αποχώρησε και από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Μετά την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον κ. Αυλωνίτη, κάνοντας λόγο για έναν βουλευτή με «έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο» και σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους «για την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανέφερε ότι το βασικό συναίσθημα που ένιωσε από τη νέα πολιτική του πορεία ήταν «χαρά», ευχαριστώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για την υποδοχή και τη συνεργασία.

Η προσχώρηση Αυλωνίτη ενισχύει περαιτέρω την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει υποδεχθεί και άλλους βουλευτές προερχόμενους από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.