Σε φυλάκιση άνω των 20 ετών καταδικάστηκε ένα τρανς άτομο στη Βρετανία, το οποίο δικάστηκε ως άνδρας, για τον βιασμό επί σειρά ετών ενός μικρού κοριτσιού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 51χρονος Τζέιμς Γκρόουβς, που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα με το όνομα Έιπριλ, συνελήφθη επειδή μιλούσε με ένα παιδί.

Όταν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, το παιδί αποκάλυψε πως ο 51χρονος το βίαζε επί σειρά ετών.

Ο Τζέιμς Γκρόουβς

«Είμαι απλώς ένα φάντασμα του παλιού εαυτού μου. Δεν θυμάμαι μεγάλα τμήματα της παιδικής μου ηλικίας εξαιτίας όσων έκανε ο Γκρόουβς, και αυτό οφείλεται στο τραύμα που έχω υποστεί. Μου έχουν πει ότι δεν είμαι πια το έξυπνο, ζωηρό κορίτσι που ήμουν κάποτε. Έχω χάσει την παιδική μου ηλικία. Δεν θα την ξανακερδίσω ποτέ», είπε το παιδί στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας είπε για τη φρικτή υπόθεση: «Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς το θύμα για την εξαιρετική γενναιότητά της, καθώς αποφάσισε να μιλήσει και να συνδράμει στην έρευνα. Το θάρρος της συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της καταδίκης και στην αποτροπή περαιτέρω βλάβης. Ελπίζω αυτό το αποτέλεσμα να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε τα αδικήματα αυτής της φύσης με εξαιρετική σοβαρότητα. Θα εργαστούμε ακατάπαυστα για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα και να παραπέμψουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».