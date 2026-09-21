Με περισσότερες από 4.000 φορτίσεις και σταθμεύσεις ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το AthensWay έκανε δυναμική πρεμιέρα στην Αθήνα, καταγράφοντας από τις πρώτες ώρες σημαντική χρήση από τους πολίτες. Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ Α.Ε., που διαδέχεται το myAthensPass, συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον σειρά υπηρεσιών αστικής κινητικότητας. Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιεί και να πληρώνει τη στάθμευσή του, να λαμβάνει ειδοποίηση πριν από τη λήξη του χρόνου, να διαχειρίζεται διαφορετικά οχήματα και να πραγματοποιεί συναλλαγές με κάρτα, Apple Pay ή Google Pay. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει ζωντανή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα θέσεων στο δημοτικό πάρκινγκ της Πλατείας Κοτζιά, ενώ διατηρούνται και τα φυσικά σημεία πώλησης για τους πολίτες που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές συναλλαγές.

Το AthensWay, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ελεγχόμενη στάθμευση. Ενσωματώνει δεδομένα του ΟΑΣΑ για γραμμές, δρομολόγια και την κίνηση λεωφορείων στον χάρτη, πληροφορίες για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αναφορές οδικής ασφάλειας και σειρά ακόμη υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινή μετακίνηση στην πρωτεύουσα. Όπως έχει επισημάνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. Λάζαρος Καραούλης, η κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού εργαλείου που θα εξελίσσεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες. Οι χρήστες του myAthensPass περνούν στη νέα εφαρμογή με το ίδιο email, διατηρώντας το προφίλ και το διαθέσιμο υπόλοιπό τους.

Η ανταπόκριση της πρώτης ημέρας, με περισσότερες από 4.000 φορτίσεις και σταθμεύσεις, δίνει ήδη ένα πρώτο δείγμα της πραγματικής ανάγκης για τέτοιου τύπου υπηρεσίες. Το AthensWay, που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω NextGenerationEU, εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό που προωθούν ο Δήμος Αθηναίων και η ΔΑΕΜ. Το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή να εξελιχθεί σε ένα καθημερινό εργαλείο για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες, μεταφέροντας την έννοια της «έξυπνης πόλης» από τη θεωρία στην καθημερινότητα των δρόμων της Αθήνας.